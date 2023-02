Kiev, missili russi sono passati in spazio aereo rumeno e moldavo

La dencia di Zelensky: 'I missili sullo spazio aereo di romania e moldavia una sfida alla Nato'. Il presidente ucraino è intervenuto sul suo canale telegram mentre l'allarme a Kiev è ancora in corso. "Diversi missili russi - ha detto - sono passati attraverso lo spazio aereo della Moldavia e della Romania. Questi missili sono una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva. Questo è il terrore che può e deve essere fermato. Il mondo deve fermarlo".

Il ministero della Difesa di Bucarest non ha confermato la notizia, sostenendo anzi che i sistemi di sorveglianza hanno rilevato quello che sembrava un missile da crociera lanciato da una nave russa vicino alla Crimea, ma che non ha attraversato lo spazio aereo rumeno. "Le informazioni su un missile russo che ha sorvolato lo spazio aereo della Romania non sono confermate", ha detto il ministero. In un'ulteriore dichiarazione ha affermato che i sistemi di sorveglianza hanno rilevato quello che sembrava un missile da crociera lanciato da una nave russa vicino alla Crimea, ma che non ha attraversato lo spazio aereo rumeno. Il missile, afferma il ministero, è stato lanciato da una base russa sul Mar Nero, ma è passato a 35 chilometri dalla frontiera con la Romania sorvolando invece lo spazio aereo della Moldavia.

La Moldavia ha confermato che un missile ha attraversato oggi il suo spazio aereo ed ha convocato l'ambasciatore russo. "Alle 10.18 un missile ha attraversato lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia, sopra la città di Mocra nella regione della Transnistria e, successivamente, sopra la città di Cosauți nel distretto di Soroca, dirigendosi verso l'Ucraina", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Il ministero, prosegue la nota, "insieme alle autorità responsabili del Paese, monitora attentamente la situazione nella regione e condanna fermamente la violazione dello spazio aereo della Repubblica di Moldavia". Il comunicato non dice che il missile fosse russo.

L'allarme aereo è risuonato per ore in tutta l'Ucraina dove, secondo Kiev, le forze russe hanno lanciato questa mattina un 'massiccio attacco' missilistico e sono state colpite infrastrutture energetiche. Per il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, finora sono stati lanciati 40 missili Calibur e X101.

Il discorso di Putin. Il presidente russo il 21 febbraio terrà un discorso all'Assemblea Federale russa: lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. Il discorso di Putin al Parlamento si svolgerà nel primo anniversario del riconoscimento da parte di Mosca delle sedicenti repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel sud-est ucraino, come "Stati indipendenti". Tre giorni dopo, il 24 febbraio del 2022, sarebbe iniziata quella che Mosca chiama 'l'operazione militare speciale' in Ucraina. Peskov ha annunciato che il discorso di Putin alle Camere riunite si terrà nell'edificio del 'Gostiniy Dvor' di Mosca.