Von der Leyen, 67 miliardi di aiuti all'Ucraina ma fare di più

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "Siamo una famiglia unica, abbiamo una visione sola, e le famiglie si aiutano. Gli ucraini danno la loro vita per un Paese libero: non potremo mai raggiungere i sacrifici che fate ogni giorno ma vi possiamo aiutare, e possiamo menzionare la cifra 67 miliardi di euro di aiuti dati nel 2022. Ma dobbiamo fare di più". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa. (ANSA).