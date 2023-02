Gb: pompieri sospendono sciopero dopo proposta di aumento

(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - La protesta sindacale dei pompieri è stata sospesa in Gran Bretagna mentre viene valutata l'offerta di aumento salariale arrivata dal governo. Anche i vigili del fuoco sono impegnati nella vasta vertenza del settore pubblico per la richiesta di un adeguamento degli stipendi al caro vita.

L'esecutivo conservatore guidato da Rishi Sunak ha mantenuto una linea dura nei confronti delle richieste delle union ma è stato duramente criticato per i forti disagi causati dalla mobilitazione di molte categorie, soprattutto nella sanità e nei trasporti. A fronte quindi dei continui scioperi ci sono segnali di trattative, come per quanto riguarda i pompieri a cui è stato offerto un aumento salariale del 7% retrodatato a luglio dello scorso anno e un altro 5% a partire dal prossimo luglio. Il sindacato dei vigili del fuoco (FBU) ora farà votare i suoi iscritti sull'accordo. Più dell'80% di loro a dicembre si era espresso in favore di uno sciopero da tenersi quest'anno, il primo da vent'anni. Lo scorso novembre era stata respinta l'offerta di un incremento medio degli stipendi del 5%, ben al di sotto dell'inflazione attuale. (ANSA).