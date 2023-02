Sunak promette a Zelensky missili a 'più lunga gittata'

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - Il Regno Unito è pronto a "offrire all'Ucraina" anche missili "a più lunga gittata" fra gli impegni annunciati dal primo ministro Rishi Sunak in vista dell'arrivo oggi del presidente Volodymyr Zelensky a Londra nella sua prima visita in Europa dall'inizio della guerra con la Russia, la seconda in assoluto dopo quella negli Usa a dicembre e prima di quella attesa per domani a Bruxelles. Lo precisa Downing Street, indicando queste armi come uno strumento di contrasto alla "capacità della Russia di colpire continuamente le infrastrutture civili dell'Ucraina" e un aiuto "ad alleggerire la pressione sui fronti ucraini". (ANSA).