Sisma Turchia-Siria, le vittime sono 9.500

(ANSA) - ISTANBUL, 08 FEB - Secondo dati ufficiali, il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 9.500 morti.

Secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina, in Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, secondo l'agenzia di soccorso turca Afad, e in Siria sono stati contati 2.547 morti, secondo le autorità e i medici. (ANSA).