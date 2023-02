Borrell, Mosca ha industrializzato la disinformazione, è un'arma

(ANSA) - BRUXELLES, 07 FEB - "La Russia usa la manipolazione dell'informazione come un'arma, perché la guerra in Ucraina non si combatte solo con i proiettili: questa battaglia è in corso, il ministro Lavrov gira l'Africa e diffonde menzogne sulle responsabilità della guerra e sugli effetti che ha sul mondo".

Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell aprendo la conferenza sulla disinformazione. "La Russia usa migliaia di persone, ha industrializzato la disinformazione, è un'arma, che fa male, uccide, uccide la capacità delle persone di capire cosa accade: se l'informazione è tossica, la democrazia non può funzionare". (ANSA).