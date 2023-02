Migranti: 5 i morti in naufragio Leros, 4 bambini e una donna

(ANSA) - ATENE, 06 FEB - Sale a 5 il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto a largo dell'isola greca di Leros ieri: di questi quattro sono bambini e una donna. Quando la barca con a bordo i migranti salpati dalla vicina costa turca è affondata al largo dell'isola, nell'arcipelago del Dodecaneso, la guardia costiera greca ha tratto in salvo quarantuno persone.

Non c'è stato nulla da fare invece per quattro bambini, di cui due maschi di 5 anni e una bambina di 4, portati all'ospedale di Leros domenica mattina, che non hanno potuto essere rianimati dai medici e sono stati dichiarati deceduti. In base a quanto si apprende, la giovane donna trovata in mare aveva 20 anni ed era originaria dell'Africa, come il resto dei migranti a bordo del barcone su cui viaggiava.