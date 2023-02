Migranti: naufragio a largo coste Grecia, morti donna e bimbo

Un bambino e una donna sono morti annegati stamane al largo dell'isola greca di Leros dopo che il gommone sul quale si trovavano insieme ad altri migranti, e partito dalle coste turche, è affondato. Lo rende noto la Guardia costiera greca. Trentatré persone sono state soccorse, tra cui sei bambini, e trasportate all'ospedale di Leros, ha aggiunto la Guardia costiera, precisando che è ancora in corso un'operazione di soccorso per trovare altri eventuali sopravvissuti. A dare l'allarme è stato un pescatore che ha trovato in mare il cadavere della donna.

Per i soccorsi sono stati mobilitati tre motovedette della Guardia Costiera e un elicottero, ma il vento forte e il mare mosso rendono complicate le operazioni, affermano le stesse fonti. Secondo le testimonianze raccolte dalla Guardia costiera e dalla polizia, il gommone trasportava circa 40 migranti, tra cui bambini, donne e persone a mobilità ridotta.