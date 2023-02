Bosnia: voto locale anticipato in sei Comuni delle due entità

(ANSAmed) - SARAJEVO, 05 FEB - In Bosnia-Erzegovina si tengono oggi elezioni amministrative anticipate per i sindaci di sei comuni di entrambe le entità di cui si compone il Paese.

Bihac, Tuzla, Srebrenik e Vogosca fanno parte della Federazione croato-musulmana, mentre Zvornik e Bratunac si trovano nella Republika Srpska. Sono quasi 310 mila gli elettori chiamati alle urne. L'affluenza è segnalata bassa, e alle 14.30 era al di sotto del 30%. Il voto anticipato si è reso necessario poiché i sindaci delle località interessate hanno ottenuto mandati in altri organi governativi nelle elezioni generali del 2 ottobre scorso, ed è pertanto necessario sostituirli. I primi risultati preliminari sono attesi in tarda serata. (ANSAmed).