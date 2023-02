Michel a Kiev, sostegno a ogni fase del viaggio verso l'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "Di nuovo a Kiev per il vertice Ue-Ucraina con Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Josep Borrell. Non ci sarà tregua nella nostra determinazione". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Vi sosterremo - aggiunge - in ogni fase del vostro viaggio verso l'Ue". (ANSA).