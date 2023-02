Ucraina: Lavrov, l'Occidente vuole neutralizzarci per decenni

L'Occidente punta a risolvere "la questione russa" infliggendo a Mosca una tale sconfitta in modo che essa "non possa riprendersi per decenni". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista a Ria Novosti. "Tutta la Nato combatte contro di noi", ha aggiunto il ministro. Parlando poi dei nuovi aiuti all'Ucraina ha assicurato che "più sarà lungo il raggio d'azione degli armamenti forniti dall'Occidente a Kiev, più noi dovremo allontanarli dai nostri confini".