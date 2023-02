Ft, Blinken vedrà Xi Jinping durante la visita in Cina

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dovrebbe incontrare il presidente cinese Xi Jinping nel corso della sua due giorni di visita in Cina che inizierà domenica. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Blinken sarà il primo segretario di Stato americano a incontrare il presidente cinese da cinque anni. (ANSA).