Cozzolino, 'revoca immunità senza neppure dibattito'

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - "Apprendiamo dalla stampa che la richiesta di revoca dell'immunità nei confronti dell'on.

Cozzolino è stata evasa dalla Commissione Jury, prima, e dal Pe dopo, in tempi record e con un iter meramente burocratico, senza nessuna discussione sui temi e sugli interrogativi posti in commissione da Cozzolino sulla matrice e la natura dell'inchiesta": Lo dichiarano i legali di Andrea Cozzolino. "Il Pe ha rinunciato ad affrontare, finanche nel dibattito, una questione cruciale per la sua stessa autonomia e indipendenza, pur trovandosi al cospetto di una iniziativa giudiziaria che nasce dall'opaca attività di intelligence", attaccano. (ANSA).