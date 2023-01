Meloni da Scholz a Berlino il 3 febbraio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Berlino venerdì 3 febbraio, per la prima visita ufficiale dal suo insediamento al cancelliere Olaf Scholz. Ne ha dato notizia in conferenza stampa nella capitale tedesca la portavoce del governo, Christiane Hoffmann. La premier sarà accolta con gli onori militari alle 15 in cancelleria. Al centro dell'incontro ci saranno temi di attualità nelle relazioni bilaterali, di politica europea e internazionale, ha spiegato la portavoce di Scholz. Alle 16.30 è prevista una conferenza stampa dei due leader.