Metsola, essere antisemiti significa essere antieuropei

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - "Ripeto quello che ho detto al Knesset: essere antisemiti significa essere antieuropei". Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto.

"Dobbiamo parlare perché, nonostante decenni di sforzi, l'antisemitismo esiste ancora. L'odio trova ancora troppe voci che lo scusano. Troppe famiglie in Europa e nel mondo vivono con le valigie pronte davanti alla porta. Non possiamo permettere a nessuno di trovare conforto nell'ignoranza", ha spiegato Metsola.

"La nostra prima donna Presidente, Simone Veil, era lei stessa una sopravvissuta, cresciuta per cambiare il volto dell'Europa, e la sua eredità è presente in queste sale e palazzi. Ha capito che 'la neutralità aiuta solo l'oppressore'.

E il Parlamento europeo si schiererà sempre da una parte: dalla parte del rispetto, dalla parte della dignità umana, dalla parte dell'uguaglianza, dalla parte della speranza", ha concluso Metsola. (ANSA).