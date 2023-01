Nato, 'bene Berlino sui tank, aiuteranno l'Ucraina a vincere'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - "Accolgo con grande favore la leadership del cancelliere Olaf Scholz e della Germania nel fornire i carri armati Leopard 2 all'Ucraina in consultazione con altri alleati e partner della Nato: in un momento critico della guerra contro la Russia, questi tank possono aiutare l'Ucraina a difendersi, vincere e prevalere come nazione indipendente". Lo scrive su Twitter il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).