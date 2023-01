Tajani, accelerare processi adesione dei Paesi dei Balcani

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - "La giornata di oggi deve serve a riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell'Ue, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo.

Noi siamo per un'accelerazione" dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto all'ANSA il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sui Balcani occidentali a Trieste. (ANSA).