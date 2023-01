Francia: ucciso nel cuore di Parigi, arrestati i due agenti

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - I due poliziotti che ieri sera hanno ucciso un individuo che sembrava "minacciarli" sono stati posti in stato di arresto. L'uomo, la cui identità non è stata ancora confermata, è morto dopo essere stato colpito per quattro volte dal fuoco degli agenti. Uno degli agenti ha sparato una volta, il secondo tre volte, riferisce alla France Prese una fonte vicina al dossier. I fatti si sono consumati poco prima delle 20:00 vicino Place de la République, una zona frequentatissima nel centro di Parigi. Secondo i primi elementi dell'inchiesta ancora da verificare, l'individuo avrebbe dapprima minacciato un cane con un'arma bianca. La pattuglia di agenti si è quindi avvicinata verso di lui, che ha puntato l'arma contro gli agenti, precisano fonti di polizia. Sui fatti sono state aperte due distinte inchieste, una della polizia giudiziaria per chiarire le motivazioni del presunto aggressore, l'altra dell'Ispettorato generale della polizia nazionale sulla reazione degli agenti. (ANSA).