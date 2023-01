Serbia: si ripete il bagno nei fiumi per Epifania ortodossa

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 GEN - In Serbia, in occasione dell'Epifania ortodossa, si è ripetuto oggi il tradizionale rito del bagno in fiumi e laghi per il recupero della croce.

Incuranti del freddo e delle acque gelide, centinaia di persone si sono tuffate per fare a gara nel raggiungere e recuperare una croce di legno posta a una distanza di 33 metri, a simboleggiare gli anni di Gesù Cristo.

A Belgrado la cerimonia centrale si è svolta ad Ada Ciganlija, isola sul fiume Sava che sorge in città e che d'estate si trasforma nella principale spiaggia dei belgradesi.

A vincere la gara per raggiungere la croce è stato un giovane cadetto dell'Accademia militare.

Cerimonie analoghe, precedute da funzioni religiose, si sono svolte oggi in numerose altre città della Serbia, della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro e della Macedonia, anch'essi Paesi della ex Jugoslavia di religione e tradizioni ortodosse.

In taluni casi in Serbia e Republika Srpska il rito della croce per l'Epifania ortodossa è stato annullato per via delle piene di taluni fiumi e delle inondazioni a causa delle piogge abbondanti degli ultimi giorni. (ANSAmed).