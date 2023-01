Michel a Kiev, 'avete bisogno subito di carri armati'

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - "Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno decisivi. Avete bisogno di più. Più sistemi di difesa aerea, più missili a lungo raggio e munizioni e, soprattutto, avete bisogno di carri armati. Subito. E vi sosteniamo anche a livello internazionale, oltre i confini dell'Ucraina." Lo ha detto il presidente del Consiglio Charles Michel parlando alla Rada ucraina a Kiev.

"Stiamo facendo di tutto per isolare la Russia. L'Unione europea ha adottato nove pacchetti di sanzioni molto severe e non finisce qui. Stiamo anche lavorando duramente per raccogliere il più ampio sostegno internazionale per il vostro Paese. In Africa, in Asia, in Cina e in America Latina, in ogni incontro con i leader stranieri, il sostegno al vostro Paese è la prima questione che solleviamo", ha sottolineato Michel al Parlamento ucraino. (ANSA).