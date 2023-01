Kim Kardashian acquista celebre collier indossato da Lady Diana

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - Kim Kardashian, celebrity americana del mondo dei reality show, si è aggiudicata oggi per una cifra esorbitante rispetto alle stime iniziali - oltre le 160.000 sterline - uno storico gioiello messo all'asta da Sotheby's a Londra, l'Attallah Cross, famoso per essere stato a suo tempo indossato dalla defunta principessa Diana.

Si tratta di una collana con una croce pendente tempestata di ametiste e incorniciata con diamanti da 5,2 carati. Disegnata da Garrard negli anni '20, fu sfoggiata al collo di lady D in più di una circostanza: fra l'altro a un gran gala organizzato sotto tutti i riflettori a Londra nell'ottobre del 1987 per raccogliere fondi in favore di un'associazione umanitaria impegnata a proteggere le donne dai rischi connessi alla gravidanza e al parto. Ma non è mai stata di proprietà della compianta madre dei principi William e Harry, a cui fu prestata viceversa diverse volte dall'amico miliardario Naim Attallah, businessman palestinese naturalizzato britannico che l'aveva acquistata a inizio anni '80.

Messo ora in vendita dagli eredi di Attallah, il gioiello era stato quotato dalla casa d'aste a un valore compreso fra le 80.000 e le 120.000 sterline. Kim Kardashian, attraverso i propri rappresentanti, l'ha tuttavia fatto suo alla fine per 163.800 sterline, pari a circa 187.000 euro al cambio odierno.

