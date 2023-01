Qatar: nuova udienza a Bruxelles per Antonio Panzeri

(ANSA) - BRUXELLES, 17 GEN - Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato socialista in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito della maxi-inchiesta Qatargate, torna questa mattina davanti alla Camera di consiglio del tribunale del Belgio. La giustizia belga riesaminerà la custodia cautelare del politico ritenuto dagli inquirenti la figura chiave della trama di corruzione in seno al Parlamento europeo.

Nel corso del suo mandato da europarlamentare, dal 2004 al 2019, Panzeri ha presieduto la commissione Maghreb e la sottocommissione per i diritti umani dell'Eurocamera. La decisione dei giudici belgi dovrebbe essere resa nota nel pomeriggio.

Dall'Italia è invece arrivato dalla Corte d'appello di Brescia un primo via libera alla consegna al Belgio della moglie e della figlia dell'ex eurodeputato, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, finite agli arresti domiciliari per il loro presunto coinvolgimento nel giro di soldi e regali dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni europee.