Madrid fa il pieno di italiani, soprattutto in zone ricche

(ANSA) - MADRID, 17 GEN - L'elegante quartiere di Salamanca, i dintorni dell'emblematico parco del Retiro e l'agiata zona di Chamberí: sono queste le zone di Madrid in cui si concentra buona parte dei residenti di nazionalità italiana, che costituiscono adesso la popolazione straniera prevalente nella capitale.

E' quanto emerge dall'ultimo censimento comunale, racconta in un reportage il El País, che spiega come gli italiani nella capitale spagnola scelgano per stabilirsi soprattutto le aree centrali, dove si concentra anche buona parte degli immobili di maggior valore. Tanto che una di queste zone, quella in cui si trovano il consolato e il liceo italiano, vicino al complesso di Nuevos Ministerios, è già stata ribattezzata da molti madrileni come 'Little Italia'.

Secondo quanto sottolineato da El País, c'è da tenere in conto un dato: il 60% dei residenti con un alto potere d'acquisto registrati come italiani sono nati fuori dal Paese d'origine. Nella maggior parte dei casi, si tratta di persone provenienti da Paesi come Argentina o Venezuela.

In totale, secondo il censimento, nelle zone più esclusive della capitale sono registrati come residenti circa 13.000 italiani. (ANSA).