Kiev, missioni Aiea rafforzano sicurezza centrali nucleari

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Le missioni dell'Aiea in tutte le centrali nucleari ucraine permetteranno di valutare le minacce alla sicurezza nucleare e contribuiranno al rafforzamento di questa sicurezza negli impianti nucleari mentre proseguono gli attacchi nemici: lo ha reso noto il ministero dell'Energia di Kiev, come riporta Ukrinform.

"Accogliamo con favore l'avvio delle missioni dell'Aiea presso le altre quattro centrali nucleari dell'Ucraina. La presenza diretta di rappresentanti dell'agenzia internazionale in tutte le centrali nucleari ucraine permetterà di valutare dall'interno tutti i pericoli e le minacce alla sicurezza nucleare e delle radiazioni che le azioni militari della Russia comportano", ha commentato il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko.

Il ministro ha visitato ieri la Centrale Nucleare dell'Ucraina Meridionale insieme al direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, al capo ad interim dell'Ispettorato di Stato per la regolamentazione nucleare, Oleh Korikov, e al presidente dell'agenzia ucraina per il nucleare NAEC Energoatom, Petro Kotin, informa il ministero. Il gruppo ha partecipato alla cerimonia di innalzamento della bandiera dell'Aiea sull'impianto. (ANSA).