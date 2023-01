Iran: Tour Eiffel si illumina con lo slogan della protesta

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - "Donne, vita, libertà": la Tour Eiffel di Parigi, tra i monumenti simbolo della Francia e dell'Europa, si è acceso questa sera con lo slogan in francese delle proteste in Iran, ''Femme, vie, liberté''. "Quattro mesi dopo l'omicidio di Mahsa Jîna Amini, la Tour Eiffel mostra il sostegno indefettibile di Parigi agli iraniani in lotta per i loro diritti e la loro libertà. Affinché cessino le esecuzioni e trionfi la volontà del popolo iraniano!", scrive in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, mentre in tv e sui social network impazzano le foto della Dama di Ferro illuminata per la libertà dell'Iran. Su un altro versante della Torre, è stato affisso l'hashtag illuminato #Stop executions in Iran, stop esecuzioni in Iran. (ANSA).