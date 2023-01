Germania: polizia, 70 agenti feriti nel villaggio di Luetzerath

(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - C'è un primo bilancio di 70 agenti della polizia feriti, a Luetzerath, in Germania, dove da giovedì gli attivisti climatici si confrontano con le forze dell'ordine, che intendono sgomberare il borgo per consentire l'estrazione del carbone da parte del colosso energetico Rwe.

I manifestanti accusano la polizia di un "incredibile uso della violenza" ieri alla grande manifestazione, dove stando agli organizzatori ci sarebbero stati 35 mila militanti del clima guidati da Greta Thunberg. La giornata è stata segnata da forti scontri.

"È un miracolo che non ci siano stati morti", ha detto alla Dpa una portavoce del gruppo "Luetzerath vive". Dall'inizio dello sgombero, nel borgo occupato dagli ecoattivisti, sono state sporte 150 denunce penali per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni corporali. Anche fra i manifestanti ci sono dei feriti, ma il numero non è ancora chiaro. (ANSA).