Medvedev, premier Giappone si vergogni e faccia harakiri

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - Il premier giapponese Fumio Kishida dovrebbe vergognarsi per il suo umiliante servilismo nei confronti degli Stati Uniti e al suo ritorno da Washington, durante la riunione di Gabinetto, dovrebbe fare harakiri (suicidio per sventramento): lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev.

L'alleato di Putin si riferisce all'incontro di ieri a Washington tra il presidente americano Joe Biden e Kishida, al termine del quale la Casa Bianca ha diffuso una dichiarazione congiunta, in cui i due leader mettono in guardia Mosca contro l'uso di un'arma nucleare in Ucraina. (ANSA).