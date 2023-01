Zelensky, la dura battaglia per Soledar continua

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "La dura battaglia per il Donetsk continua. La battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kreminna, per altre città e villaggi nell'est del nostro Stato continua.

Sebbene il nemico abbia concentrato le sue maggiori forze in questa direzione, i nostri soldati - le forze armate dell'Ucraina, tutte le forze di difesa e sicurezza - stanno proteggendo lo Stato". Così il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale.

"Ringrazio ogni soldato, sergente e ufficiale di brigata e le altre unità dell'esercito che svolgono con coraggio e fermezza i loro compiti! ", ha aggiunto. (ANSA).