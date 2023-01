Germania toglie obbligo mascherina sui treni lunga percorrenza

(ANSA) - BERLINO, 13 GEN - In Germania l'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto ferroviari di lunga percorrenza è revocato dal 2 febbraio. È quello che ha annunciato il ministro della Salute, Karl Lauterbach, in conferenza stampa a Berlino. "La situazione del Covid è governabile", ha affermato fra l'altro il ministro socialdemocratico, che ha tuttavia fatto appello alla popolazione affinché "continui a portare mascherine nei luoghi chiusi volontariamente per proteggere gli altri e se stessi".

