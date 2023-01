Tajani, in Iran nessun cambiamento, la repressione continua

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Abbiamo chiesto a Teheran un vero cambiamento ma nei fatti il segnale richiesto non è arrivato, le autorità continuano nella cieca repressione". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni congiunte Esteri di Camera e Senato ricordando di aver portato la protesta dell'Italia incontrando il 28 dicembre l'ambasciatore iraniano designato a Roma. "Quanto sta succedendo in Iran è inaccettabile", ripete il ministro, commentando le affermazioni di oggi dell'ambasciatore iraniano. "L'Italia continua a chiedere l'immediata cessazione della repressione e la moratoria immediata della pena di morte", ha aggiunto.

(ANSA).