Qatar: udienza Francesco Giorgi rinviata al 26 gennaio

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rinviare al 26 gennaio la decisione sulla custodia cautelare di Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e braccio destro dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, tutti in carcere nell'ambito del Qatargate. Lo riferisce la procura federale belga dopo l'udienza fissata questa mattina.

Giorgi, arrestato lo scorso 9 dicembre, si trova da un mese nella prigione brussellese di Saint-Gilles e in queste settimane ha riconosciuto di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata da Qatar e Marocco per condizionare gli affari europei. (ANSA).