Von der Leyen,task force Ue-Nato per infrastrutture critiche

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - "Oggi lanciamo una task force Eu-Nato per la difesa delle infrastrutture critiche, lavoreremo insieme per individuare rischi e vulnerabilità e proporre interventi. La task force si concentrerà sui settori dei trasporti, energia digitale e spazio". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

(ANSA).