Teatro: uno spettacolo italiano rivisita Fellini a Madrid

MADRID, 11 GEN - Appuntamento speciale in vista per gli amanti di teatro e del cinema di Federico Fellini in Spagna: oggi alle 18, presso il teatro Valle-Inclán di Madrid, è infatti previsto l'esordio di 'Sovrimpressioni', spettacolo di e con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini "liberamente ispirato" al film 'Ginger e fred' (1986).

Promosso in Spagna dal Centro Dramático Nacional, dipendente dal Ministero della Cultura, lo spettacolo "Sovrimpressioni" da oggi fino al prossimo 22 gennaio. L'ora d'inizio sarà tutti i giorni alle 18, tranne domenica 22 gennaio, quando sarà alle 12.

Domani, alle ore 20, è invece in programma la proiezione di "Siamo qui per provare", un film diretto da Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri che documenta il processo di creazione dell'opera.

"Che cos'è 'Sovrimpressioni'? Abbiamo rubato il titolo alla splendida raccolta di poesie di Andrea Zanzotto e al suo bisogno di sovrapporre artificio e natura, lingua madre e neologismi, rapporto con le cose e i lampi del pensiero. Tutto questo ci riguarda nel rapporto che da tempo stiamo intessendo tra biografia e finzione, tra le figure che rincorriamo per conoscerci meglio e il presente, lo sfondo storico che preme sulle nostre scelte, le confonde, le smentisce, le conferma", spiegano Deflorian e Tagliarini nella sinossi dello spettacolo.

