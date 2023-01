Mosca, ucraini circondati e bombardati a Soledar

(ANSA) - MOSCA, 11 GEN - Truppe aerotrasportate russe hanno circondato le forze ucraine nella cittadina di Soledar, nel Donbass, e ora le stanno bombardando. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Ria Novosti. I russi, precisa il ministero, hanno bloccato la cittadina a nord e a sud. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato che la Russia "non ha fretta" a dichiarare la vittoria a Soledar. "Aspettiamo i rapporti ufficiali, ma c'è una dinamica positiva nell'evoluzione", ha affermato come riporta Ria Novosti.

L'esercito ucraino intanto smentisce le affermazioni del capo dei mercenari della "Wagner" Yevgeny Prigozhin secondo cui la città di Soleadr sarebbe sotto il controllo russo. "I russi dicono che Soledar è sotto il loro controllo, questo non è vero", afferma il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina Serhiy Cherevaty come riporta Ukrainska Pravda.

Ieri notte i mercenari russi del Gruppo Wagner hanno rivendicato la conquista di Soledar, lo aveva dichiarato su Telegram il fondatore e capo della milizia, l'oligarca amico di Putin Ievgheni Prigozhin. (ANSA).