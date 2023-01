Kiev smentisce i russi, 'non controllano Soleadr'

L'esercito ucraino smentisce le affermazioni del capo dei mercenari della "Wagner" Yevgeny Prigozhin secondo cui la città di Soleadr sarebbe sotto il

controllo russo. "I russi dicono che Soledar è sotto il loro controllo, questo non è vero", afferma il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina Serhiy Cherevaty come riporta Ukrainska Pravda. "Sembra che l'ubicazione di Prigozhin non sia vera, e non si trova nelle miniere di Soledar", aggiunge Kiev.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intanto ribadisce che "per l'Ucraina stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ovviamente sarà informato il Parlamento. Abbiamo inviato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico per la ricostruzione della rete elettrica distrutta dagli attacchi russi. Stiamo discutendo con i francesi per le armi di difesa aerea. Anche ieri durante l'incontro tra il premier giapponese e Giorgia Meloni abbiamo ribadito l'intenzione di sostenere la totale indipendenza dell'Ucraina".

La Turchia ha iniziato a inviare all'Ucraina una forma di bomba a grappolo progettata dagli Stati Uniti, arma potente e controversa dell'epoca della Guerra fredda per distruggere i carri armati russi: lo hanno dichiarato a Foreign Policy funzionari Usa ed europei. Le armi sono progettate per esplodere in submunizioni più piccole, possono rimanere sul campo per anni se non esplodono subito. La legge vieta agli Usa di esportarle. "Dopo che gli Usa hanno negato a Kiev l'accesso a queste munizioni, solo la Turchia poteva fornirle. Questo dimostra che Ankara è un importante sostenitore

militare dell'Ucraina", hanno spiegato le fonti.

Incontro in Turchia tra i funzionari ucraini e russi per i diritti umani, Dmytro Lubinets e Tatyana Moskalkova. I colloqui si sono tenuti ieri e al momento è in corso ad Ankara un altro incontro trilaterale dei difensori civici di Turchia, Russia e Ucraina. Ieri è stata discussa "un'ampia gamma di questioni umanitarie e dell'assistenza ai cittadini di entrambi i Paesi", ha dichiarato oggi Lubinets. Secondo Ria Novosti, la Turchia conta sull'apertura di un corridoio umanitario con la mediazione di Ankara per aiutare bambini, donne e feriti colpiti dalla crisi in Ucraina, ha detto il difensore civico turco Sheref Malkoch.