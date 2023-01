Bild, l'Fbi avvertì di rischio attacco biologico in Germania

(ANSA) - BERLINO, 08 GEN - È stato l'Fbi ad avvertire i tedeschi delle intenzione del 32enne iraniano che preparava un attentato in Germania e che è stato arrestato nel Nordreno-Vestfalia. Lo scrive la Bild. Secondo il tabloid, gli agenti americani avrebbero fatto sapere che l'uomo si stava preparando ad attaccare con armi biologiche. L'iraniano non era riuscito a procurarsi in tempo tutto il necessario per le festività di Natale, mentre la realizzazione del suo piano sarebbe stata adesso in fase molto avanzata. (ANSA).