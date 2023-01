Harry,William e Kate mi dissero indossare uniforme nazista

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Il principe Harry scarica sul fratello William e sulla cognata Kate parte della responsabilità dello scandalo dell'uniforme nazista indossata dal duca di Sussex quando aveva 20 anni. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. Nella sua autobiografia Harry racconta i dettagli dell'episodio spiegando che il principe del Galles e sua moglie gli avrebbero detto di indossarla e poi avrebbero riso. Nel libro Harry ricorda che era indeciso fra l'uniforme da pilota o l'uniforme nazista. "Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l'uniforme nazista", racconta Harry nel libro, secondo il New York Post. (ANSA).