Ucraina: allarme aereo, 'minaccia missilistica da Est'

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Allarme aereo in Ucraina per la minaccia di missili balistici da Est, secondo i media ucraini che citano il portavoce dell'aeronautica militare. "Gli avvisi vengono diramati per vari motivi. Ciò include l'attività dell'aviazione russa, potrebbe esserci una minaccia dell'uso di bombardieri a lungo raggio Tu-22. Anche aerei strategici come il Tu-95 o la minaccia di Kalibr. Questa volta si tratta di un pericolo missilistico, la minaccia dell'uso di missili balistici, che possono arrivare nelle aree del Paese contrassegnate in rosso", è stato spiegato. (ANSA).