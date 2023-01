Zelensky a von der Leyen, con il sostegno Ue vinceremo insieme

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Sono lieto di aver iniziato l'anno parlando con Ursula von der Leyen. L'ho ringraziata per il sostegno dell'Ue. In attesa della prima tranche di aiuti a gennaio, il primo lotto di lampade a led, scuolabus, generatori e case modulari. Passi coordinati per il summit Ue-Ucraina. Ci sentiamo supportati e vinceremo insieme". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando l'appuntamento del vertice tra Unione europea e Kiev in programma il 3 febbraio. (ANSA).