Ucraina: bombe russe su Kherson a Capodanno, un morto

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform.

"Kherson. Gli occupanti non hanno smesso di colpire la città a Capodanno", ha scritto Tymoshenko. "Un altro bombardamento russo sulla città ha causato un morto e un ferito", ha aggiunto sottolineando che "l'edificio dell'ospedale pediatrico regionale è stato danneggiato. Sono stati registrati circa sette colpi, più di 700 finestre sono andate in frantumi". (ANSA).