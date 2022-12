Kiev, nel Mar Nero 5 navi russe pronte al combattimento

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Cinque navi da guerra russe stazionano nel Mar Nero e sono pronte al combattimento, ma nessuna di esse è equipaggiata con missili: lo hanno reso noto su Telegram le Forze Navali ucraine, come riporta Ukrinform.

"Nel Mar Nero, fino a cinque navi da guerra nemiche rimangono in servizio di combattimento", si legge nel rapporto, secondo cui nel Mar d'Azov una nave da guerra russa rimane pronta al combattimento. Nel Mar Mediterraneo, inoltre, ci sono nove navi da guerra russe, tra cui cinque portamissili da crociera del tipo Kalibr, per un totale di 72 missili a bordo. (ANSA).