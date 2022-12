Assange chiede di uscire dal carcere per funerali Westwood

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Julian Assange, il fondatore di Wikileaks che resta in prigione in Inghilterra, chiederà un permesso per lasciare il carcere di Belmarsh nel sud-est di Londra e partecipare ai funerali della stilista britannica Vivienne Westwood deceduta giovedì a Londra all'età di 81 anni.

Lo riferisce la moglie di Assange, citata dalla Bbc.

Quest'ultima ha sottolineato come tra il marito e la 'dama' della moda britannica vi fosse un rapporto personale e uno stretto legame: si conoscevano da oltre 10 anni e Westwood era sempre stata una sostenitrice di Julian Assange e del lavoro di Wikileaks.

"So che Julian vorrebbe onorarla", ha detto Stella Assange, spiegando che è stato chiesto all'avvocato di suo marito di avanzare una richiesta in questo senso. Le regole infatti non lo impediscono ma la valutazione viene fatta caso per caso. Il portavoce della prigione, Alan Selby, ha però spiegato alla Bbc che è improbabile che la richiesta venga accolta, in quando solitamente i permessi vengono accordati in caso di decesso di parenti stretti. (ANSA).