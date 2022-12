Putin, portamissili nucleari russe senza pari al mondo

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Le navi portamissili russe di ultima generazione a propulsione nucleare non hanno eguali a livello mondiale: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in collegamento video alla cerimonia di entrata in servizio di tre nuove navi della Marina militare russa, tra cui il sommergibile nucleare Generalissimus Suvorov.

"Le ultime portamissili a propulsione nucleare che vengono progettate e costruite qui non hanno eguali al mondo per molte caratteristiche", ha detto Putin commentando il contributo del Rubin Design Bureau e dei cantieri navali Sevmash nella costruzione dei sottomarini nucleari del Paese.

"Aumenteremo il ritmo e il volume di costruzione di navi di varia progettazione, dotandole delle armi più moderne, condurremo l'addestramento operativo e di combattimento dei marinai tenendo conto dell'esperienza acquisita, anche durante l'operazione militare speciale", ha aggiunto riferendosi alla guerra in Ucraina.

Secondo la Tass un altro sommergibile nucleare, l'Alessandro III, è stato varato oggi e deve essere sottoposto ad alcuni test a partire da giugno. (ANSA).