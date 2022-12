Lavrov respinge formula pace di Zelensky, 'un'illusione'

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della "formula di pace" proposta da Vladimir Zelensky, Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a Ria novosti.

"E' evidente che Kiev non è pronta al dialogo. Zelensky accarezza l'illusione di ottenere, con l'aiuto dell'Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo del Donbass, Crimea, Zaporozhzhia e Kherson, il pagamento delle riparazioni da parte della Russia e tribunali internazionali" e simili.

"Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni", ha sottolineato Lavrov. (ANSA).