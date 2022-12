Usa-Ue chiedono de-escalation senza condizioni in Kosovo

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "L'Unione europea e gli Usa sono preoccupati per la persistente situazione di tensione nel nord del Kosovo e chiedono a tutti di esercitare la massima moderazione, e di agire immediatamente per una de-escalation senza condizioni, astenendosi da provocazioni, minacce o intimidazioni". Lo riporta una nota del servizio di azione esterna della Ue.

"Stiamo lavorando con il presidente Vučić e il primo ministro Kurti per trovare una soluzione politica al fine di disinnescare le tensioni e concordare la via da seguire nell'interesse della stabilità, della sicurezza e del benessere di tutte le comunità locali", si legge nella nota. (ANSA).