(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato nel Regno Unito. Lo ha affermato il Met Office, il servizio meteorologico britannico, in base ai dati provvisori. "Mentre molti ricordano il caldo estremo dell'estate, ciò che è stato notevole quest'anno è il caldo relativamente costante durante tutto l'anno", ha commentato Mark McCarthy del Met Office. E ha aggiunto: "L'anno caldo è in linea con gli impatti reali che ci aspettiamo come risultato del cambiamento climatico indotto dall'uomo. Anche se non significa che ogni anno sarà il più caldo mai registrato, il cambiamento climatico continua ad aumentare le possibilità di anni sempre più caldi nei prossimi decenni". (ANSA).