Cremlino, anche quest'anno Putin farà il discorso di Capodanno

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Anche quest'anno il presidente russo Vladimir Putin farà gli auguri nel discorso di Capodanno intorno alla mezzanotte del 31 dicembre. Lo ha detto ai giornalisti il ;;;;portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, come riporta Ria Novosti.

"Non diciamo mai come e quando vengono registrati gli auguri di Capodanno del presidente, posso solo dire che il presidente si rivolgerà tradizionalmente ai russi a mezzanotte e si congratulerà con loro per il prossimo anno nuovo. Ogni discorso di capodanno del presidente, ovviamente, porta l'impronta dell'anno passato e contiene i messaggi principali per l'anno che è iniziato. Questa volta sarà lo stesso", ha detto Peskov.

Per tradizione, il discorso del capo dello Stato russo iniziano il 31 dicembre alle 23.55, ricorda l'agenzia di stampa russa. (ANSA).