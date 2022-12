Gb: finisce sciopero Natale dei ferrovieri ma continuano disagi

(ANSA) - LONDRA, 27 DIC - Si è concluso questa mattina lo sciopero nazionale di Natale iniziato il 24 dicembre dai ferrovieri britannici rappresentati dal sindacato Rmt ma continuano i disservizi nel Regno Unito. Lo stop ha portato alla paralisi dei treni e a gravi disagi per quanti si sono spostati nei giorni delle festività.

Network Rail, il gestore pubblico della rete ferroviaria, ha affermato che il 70% dei servizi sarà oggi operativo ma avverte i passeggeri di possibili ritardi su molte tratte. I collegamenti tra Londra a Edimburgo sono ripresi solo in tarda mattinata da King's Cross mentre le altre stazioni della capitale torneranno a pieno regime nel corso della giornata. Ma già a partire da domani sono previsti servizi ridotti per treni e anche bus su molte tratte. La protesta della union Rmt per chiedere un adeguamento dei salari all'inflazione record è destinata ad andare avanti.

Sono state invece ridotte le conseguenze dello sciopero condotto dal 23 al 26 dicembre dai funzionari doganali della Border Force nei maggiori aeroporti del Regno. Dopo una breve pausa, domani la mobilitazione ricomincia per concludersi il 31 dicembre. (ANSA).