(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Allarme aereo in tutta l'Ucraina.

Come scrive il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun si sono alzati in volo MiG-31K 'Kinzhaliv', così come l'aereo di tracciamento radar a lungo raggio Il-76 A-50 'Serhiy Atayants'.

Entrambi gli aerei sono decollati dall'aeroporto bielorusso Machulyshchi. (ANSA).