Valanga in Austria: salvati gli ultimi 2 dispersi

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - In Austria sono stati trovati durante la notte e salvati, sebbene gravemente feriti, gli ultimi due dispersi della valanga che ieri aveva sepolto dieci sciatori nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. Quattro delle dieci persone salvate sono ferite. Lo scrivono alcuni media, citando l'agenzia di stampa austriaca Apa. I feriti sono ricoverati nell'ospedale di Innsbruck, in Tirolo.

"Secondo le ultime informazioni, possiamo concludere che non ci sono più dispersi", ha dichiarato la polizia, citata dall'Apa, che non ha reso noto le nazionalità degli sciatori coinvolti. (ANSA).